Рыжики в сметане — классика на кухне, но вкус как из ресторана, проверено!

Рыжики в сметане — классика на кухне, но вкус как из ресторана, проверено!

Простой и вкусный рецепт тушёных рыжиков в сметане — готовим быстро и полезно.

Ингредиенты

Рыжики — 10 штук

Репчатый лук — 1 штука

Сметана — 2 ст. ложки

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Пищевая ценность на 100 г

Калорийность — 128 ккал

Белки — 1 г

Жиры — 11 г

Углеводы — 8 г

Пошаговый рецепт

Тщательно промойте рыжики и нарежьте их на кусочки. Посыпьте грибы мукой, чтобы получить лёгкую корочку при жарке. Очистите лук и нарежьте полукольцами. Обжарьте лук на растительном масле до золотистого цвета. Добавьте рыжики к луку, посолите, поперчите и жарьте 15–20 минут. Влейте сметану, уменьшите огонь и тушите под крышкой около 40 минут. Перед подачей украсьте зеленью по желанию.

Блюдо готово — наслаждайтесь насыщенным вкусом полезных грибов!

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