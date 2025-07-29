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29 июля 2025 в 19:40

Рыжики в сметане — классика на кухне, но вкус как из ресторана, проверено!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Простой и вкусный рецепт тушёных рыжиков в сметане — готовим быстро и полезно.

Ингредиенты

  • Рыжики — 10 штук
  • Репчатый лук — 1 штука
  • Сметана — 2 ст. ложки
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу

Пищевая ценность на 100 г

  • Калорийность — 128 ккал
  • Белки — 1 г
  • Жиры — 11 г
  • Углеводы — 8 г

Пошаговый рецепт

  1. Тщательно промойте рыжики и нарежьте их на кусочки.
  2. Посыпьте грибы мукой, чтобы получить лёгкую корочку при жарке.
  3. Очистите лук и нарежьте полукольцами.
  4. Обжарьте лук на растительном масле до золотистого цвета.
  5. Добавьте рыжики к луку, посолите, поперчите и жарьте 15–20 минут.
  6. Влейте сметану, уменьшите огонь и тушите под крышкой около 40 минут.
  7. Перед подачей украсьте зеленью по желанию.

Блюдо готово — наслаждайтесь насыщенным вкусом полезных грибов!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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