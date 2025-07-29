Рыжики в сметане — классика на кухне, но вкус как из ресторана, проверено!

Простой и вкусный рецепт тушёных рыжиков в сметане — готовим быстро и полезно.
Ингредиенты
- Рыжики — 10 штук
- Репчатый лук — 1 штука
- Сметана — 2 ст. ложки
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
Пищевая ценность на 100 г
- Калорийность — 128 ккал
- Белки — 1 г
- Жиры — 11 г
- Углеводы — 8 г
Пошаговый рецепт
- Тщательно промойте рыжики и нарежьте их на кусочки.
- Посыпьте грибы мукой, чтобы получить лёгкую корочку при жарке.
- Очистите лук и нарежьте полукольцами.
- Обжарьте лук на растительном масле до золотистого цвета.
- Добавьте рыжики к луку, посолите, поперчите и жарьте 15–20 минут.
- Влейте сметану, уменьшите огонь и тушите под крышкой около 40 минут.
- Перед подачей украсьте зеленью по желанию.
Блюдо готово — наслаждайтесь насыщенным вкусом полезных грибов!
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