Рыбаки из КНДР предстанут перед судом за нападение на пограничников РФ

https://static.news.ru/photo/1b38284c-dcb5-11ea-8d71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 14 северокорейских рыбаков, напавших на российских пограничников в Японском море. Оно будет передано в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу.

Рыбаки обвиняются в посягательстве на жизнь военнослужащего и применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (ст. 317 и ч. 2 ст. 318 УК РФ).

Инцидент произошёл в сентябре 2019 года. Пограничники при патрулировании в Японском море обнаружили промысловое судно в сопровождении маломерных плавсредств, экипаж которых занимался незаконной добычей кальмара.

Для досмотра судна на него высадились 11 пограничников. Их встретили 18 рыбаков, вооружённых различными подручными предметами, включая ножи и топоры. Они оказали сопротивление российским военнослужащим, причинили им телесные повреждения и пытались убить шестерых из них.

Ранее уголовные дела в отношении троих рыбаков уже были направлены в суд. По одному из них вынесен обвинительный приговор, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что контрабандист попытался протаранить погранпост на российско-украинской границе. Злоумышленник намеревался незаконно провезти через границу крупную партию товаров народного потребления. При задержании он получил ранение. Ему была оказана медицинская помощь. Пограничники изъяли автомобиль и контрабандный груз.