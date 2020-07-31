Контрабандист попытался протаранить машиной российских пограничников

Российские пограничники задержали на границе с Украиной контрабандиста, который попытался протаранить их на автомобиле. Злоумышленник получил ранение.
Инцидент произошёл в районе населённого пункта Григорьевка в Ростовской области. Контрабандист намеревался незаконно провезти через границу крупную партию товаров народного потребления.
При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться на территории РФ. При этом он направил свою машину прямо на пограничников, создав угрозу для их жизни. Те были вынуждены применить оружие. В результате злоумышленник был ранен в бедро. Ему оказана необходимая помощь,
Ранее NEWS.ru писал, что пограничники задержали 33-летнего гражданина Швеции, который пересёк вплавь по реке Нарва госграницу РФ из Эстонии. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы. В настоящее время он находится под арестом.
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