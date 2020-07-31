Контрабандист попытался протаранить машиной российских пограничников

https://static.news.ru/photo/7b984982-d329-11ea-b629-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Российские пограничники задержали на границе с Украиной контрабандиста, который попытался протаранить их на автомобиле. Злоумышленник получил ранение.

Инцидент произошёл в районе населённого пункта Григорьевка в Ростовской области. Контрабандист намеревался незаконно провезти через границу крупную партию товаров народного потребления.

При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться на территории РФ. При этом он направил свою машину прямо на пограничников, создав угрозу для их жизни. Те были вынуждены применить оружие. В результате злоумышленник был ранен в бедро. Ему оказана необходимая помощь, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное погрануправление ФСБ.

Ранее NEWS.ru писал, что пограничники задержали 33-летнего гражданина Швеции, который пересёк вплавь по реке Нарва госграницу РФ из Эстонии. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы. В настоящее время он находится под арестом.