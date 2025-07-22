Рулет из лаваша с крабовыми палочками — просто и вкусно!

Рулет из лаваша с крабовыми палочками — просто и вкусно!

Рулет из лаваша с крабовыми палочками — это сытная и удобная холодная закуска, которую легко приготовить заранее. Мягкий лаваш не размокает, а сочная начинка из крабовых палочек, сыра, яиц и овощей держит форму и отлично режется. Это универсальное блюдо — подойдет и для буднего перекуса, и для праздничного стола, и для пикника.

Ингредиенты (на 2 порции)

Лаваш — около 100 г (в зависимости от размера)

Крабовые палочки — 200 г

Яйца куриные — 2 шт.

Твердый сыр — 100 г

Огурец — 1 шт.

Болгарский перец — 1 шт.

Майонез — 3 ст. л.

Соль — по вкусу

Как приготовить рулет из лаваша с крабовыми палочками

1. Подготовьте продукты

Если крабовые палочки заморожены, заранее разморозьте их в холодильнике. Отварите яйца вкрутую, остудите в холодной воде, чтобы желток был красивым, а белок плотным.

2. Нарежьте и натрите

Натрите твердый сыр. Нарежьте крабовые палочки кубиками — если они слегка подморожены, это удобнее. Огурец натрите на крупной терке, при необходимости отожмите сок. Перец нарежьте мелкими кубиками.

3. Приготовьте начинку

Натрите яйца на крупной терке и сложите все нарезанные ингредиенты в большую миску. Добавьте майонез понемногу, тщательно перемешивая, чтобы начинка была сочной, но не жидкой. Посолите по вкусу.

4. Формируем рулет

Разверните лаваш и равномерно распределите начинку, оставив по 1-2 см от краев свободными. Аккуратно сверните лаваш плотным рулетом, чтобы начинка не вылезала.

5. Охладите

Уберите рулет в холодильник минимум на 30 минут, лучше — на 1-2 часа. Это поможет ему стабилизироваться и легче резаться.

6. Подача

Нарежьте рулет острым ножом на ровные кусочки. Подавайте к столу, возьмите с собой на пикник или используйте как удобную закуску.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками — отличный способ быстро и просто приготовить вкусную и эффектную закуску, которая понравится всем. Попробуйте сами!

Дорогие мои, хочу поделиться с вами рецептом, который стал настоящим спасением в моей кулинарной практике. Цветная капуста с курицей в сметанном соусе получается настолько нежной, что просто тает во рту!