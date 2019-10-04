https://static.news.ru/photo/181cff00-e73a-11e9-abf6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Руководство Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина прокомментировало ситуацию с увольнением врачей.

Сложившийся коллектив, сложившиеся какие-то идеи, какие-то мероприятия, которые есть, вдруг нарушается привычный образ жизни, и это вызывает, безусловно, какой-то протест, но это не значит, что надо сразу писать письма, на мой взгляд, — передаёт слова советника директора НМИЦ имени Блохина Владимира Полякова «Звезда».

Он отметил, что приход нового человека не должен быть поводом для увольнения сотрудников.

26 врачей НИИ детской онкологии и гематологии записали видеообращение, в котором требовали отстранить нового директора учреждения и обеспечить прозрачность начисления зарплаты. Доктора пожаловались, что дети вынуждены лечиться в «ужасных условиях» в переполненных палатах. По их словам, новое руководство медучреждения вынуждает увольняться неугодных сотрудников.

Как ранее писал News.ru, руководство центра онкологии имени Блохина подписало четыре заявления врачей об увольнении из пяти. Об этом 3 октября сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.