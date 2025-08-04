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04 августа 2025 в 12:45

Рубиновый морс из лесных ягод: обалденный рецепт для клюквы или брусники

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Морс из лесных ягод — это освежающий витаминный напиток рубинового цвета с ярким кисло-сладким вкусом и легкой терпкостью. По этому рецепту у вас получится обалденный морс из клюквы или брусники.

Для приготовления разомните 300 г свежих или замороженных ягод (клюквы или брусники) деревянной ложкой, отожмите сок через марлю и уберите его в холодильник. Жмых залейте 1 л воды, добавьте 5–7 листиков мяты и доведите до кипения. Процедите отвар, растворите в нем 100–150 г сахара (по вкусу), охладите до комнатной температуры и смешайте с отжатым соком.

Настоящий морс не требует кипячения сока — это сохраняет все витамины и свежий ягодный аромат. Готовый напиток подавайте охлажденным с долькой лимона или веточкой мелиссы — его рубиновый цвет и искристый вкус с освежающей кислинкой прекрасно утоляют жажду и укрепляют иммунитет.

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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