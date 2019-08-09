https://static.news.ru/photo/e45a6b00-bb5e-11e9-96ef-fa163e074e61_660.jpg Митрополит Антоний Фото: facebook.com/MitropolitAntoniy

Руководитель управления патриархии по зарубежным учреждениям митрополит Антоний предложил «русскому экзархату» в Западной Европе войти в состав Московского патриархата.

Если общее собрание архиепископии примет решение попросить о присоединении к Московскому патриархату <…> последние (Святейший патриарх и Священный синод. — News.ru) могут принять решение о присоединении архиепископии к Московскому патриархату, — говорится в письме митрополита.

Согласно документу, помимо главы архиепископии, который войдёт в РПЦ на правах епархиального архиерея, в состав Московского патриархата также будут приняты желающего того клирики.

Как ранее писал News.ru, важные вопросы в Православной церкви Украины (ПЦУ) решаются только при участии патриарха Варфоломея, резиденция которого находится в турецком Стамбуле, поэтому многие раскольники не понимают, кто на самом деле ими руководит.