Руководитель управления патриархии по зарубежным учреждениям митрополит Антоний предложил «русскому экзархату» в Западной Европе войти в состав Московского патриархата.
Если общее собрание архиепископии примет решение попросить о присоединении к Московскому патриархату <…> последние (Святейший патриарх и Священный синод. — News.ru) могут принять решение о присоединении архиепископии к Московскому патриархату, — говорится в письме митрополита.
Согласно документу, помимо главы архиепископии, который войдёт в РПЦ на правах епархиального архиерея, в состав Московского патриархата также будут приняты желающего того клирики.
Как ранее писал News.ru, важные вопросы в Православной церкви Украины (ПЦУ) решаются только при участии патриарха Варфоломея, резиденция которого находится в турецком Стамбуле, поэтому многие раскольники не понимают, кто на самом деле ими руководит.