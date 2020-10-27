Роструд: ноябрь начнётся для россиян с сокращённой рабочей недели

https://static.news.ru/photo/ab6ae3c8-18d3-11eb-ba11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первая рабочая неделя ноября будет сокращённой в связи с празднованием Дня народного единства, напомнили в Роструде.

День народного единства отмечается в России 4 ноября, в среду. Этот день официально является выходным нерабочим днем, напоминает РИА Новости.

Таким образом, в первую неделю ноября рабочими будут четыре дня — 2 и 3 ноября, а также 5 и 6 ноября, — заявили в Роструде.

Там добавили, что 3 ноября — рабочий предпраздничный день, который сокращён на один час.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Роструд оценил, какое число россиян готовы работать на удалёнке. Согласно данным исследования, около половины жителей России (48%) готовы брать на себя большую ответственность и усердно трудиться ради большей зарплаты, а вот каждый десятый респондент хочет перейти на удалённую работу.