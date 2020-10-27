Роструд: ноябрь начнётся для россиян с сокращённой рабочей недели

Первая рабочая неделя ноября будет сокращённой в связи с празднованием Дня народного единства, напомнили в Роструде.
День народного единства отмечается в России 4 ноября, в среду. Этот день официально является выходным нерабочим днем,
Таким образом, в первую неделю ноября рабочими будут четыре дня — 2 и 3 ноября, а также 5 и 6 ноября, — заявили в Роструде.
Там добавили, что 3 ноября — рабочий предпраздничный день, который сокращён на один час.
Как сообщал NEWS.ru, ранее Роструд оценил, какое число россиян готовы работать на удалёнке. Согласно данным исследования, около половины жителей России (48%) готовы брать на себя большую ответственность и усердно трудиться ради большей зарплаты, а вот каждый десятый респондент хочет перейти на удалённую работу.