Рост цен на продукты предложили снизить за счёт казны

Согласно документам Министерства транспорта России, направленным в правительство, увеличение государственного финансирования грузоперевозок поможет остановить рост продуктовых цен. В качестве одной из мер предлагается использовать онлайн-платформы для поиска перевозчиков. Об этом сообщает URA.RU.

Ведомство также предлагает заключать долгосрочные договоры и расширить государственную поддержку для лизинговых компаний. При этом объём субсидий, по мнению специалистов Минтранса, можно увеличить за счёт средств утилизационного сбора на ввозимые автомашины. В 2021 году он должен составить почти 400 млрд рублей.

Ранее заместитель руководителя ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяна Решетникова заявила, что в 2021 году на 14% вырос средний ежемесячный платёж по ипотеке — до 18,8 тыс. рублей. При этом средняя сумма кредитов достигла 2,9 млн рублей, что на 16% больше, чем годом ранее.

Эксперты также называют увеличение стоимости жилья одним из факторов удорожания ипотечных кредитов. Известно, что в 2020-м средний срок кредитования составлял 18 лет, а в 2021 году преодолел 20-летний рубеж.