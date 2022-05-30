Росстат назвал точное число жителей городов-миллионников Росстат: в российских городах-миллионниках проживает треть населения страны

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Росстат опубликовал предварительные итоги переписи с точным числом населения в городах-миллионниках. Согласно полученным данным, самыми густонаселенными субъектами стали Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Свердловская и Ростовская области, а также Башкирия и Татарстан. В них проживает треть населения страны.

По предварительным данным, по состоянию на дату переписи – 1 октября 2021 года – переписью населения было учтено 147,2 млн человек, постоянно проживающих в России. По сравнению с переписью 2010 года население России увеличилось на 2,05 миллиона человек (1,4%), — говорится в сообщении.

Согласно полученным данным, в России продолжается процесс урбанизации. Росстат отмечает, что 75% россиян предпочитают жить в городе, а 25% — в сельских пунктах.

Кроме того, в России появились четыре новых города-миллионника. Ими стали Воронеж, Краснодар, Красноярск и Пермь. Всего в 16 крупнейших городах страны проживает 35,7 млн человек.

Завершить перепись планируется к 31 декабря 2022 года. Ежемесячно Росстат будет публиковать данные о половозрастном составе, образовании, национальностях и владении языками, данные о миграции и коренных малочисленных народах, о рождаемости и о составе домохозяйств, а также информацию о жилищных условиях и о характеристиках рабочей силы.

Ранее стало известно, где живут самые состоятельные семьи России. Лидерами по уровню благосостояния стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Санкт-Петербург, а испытывают проблемы с деньгами чаще всего семьи в Кабардино-Балкарии и Чечне.