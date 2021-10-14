Россиянкам рассказали, как влюбить в себя мужчину за один вечер

Специалисты в области поведенческих особенностей человека раскрыли секреты обольщения мужчин. Главным инструментом для женщин могут стать невербальные знаки, которые мужчины воспринимают на подсознательном уровне. При правильном применении, по мнению экспертов, женщины смогут влюбить в себя любого. Об этом пишет Пятый канал.

Для начала предлагается обращать внимание на собеседника и вовлекаться в предмет дискуссии. Для этого женщина может постараться проявить реальный интерес к теме разговора и даже вступить в спор. Специалисты также рекомендуют хвалить мужчину за его реальные достоинства, можно также проявить сочувствие к нему и проявить заботу. Можно спросить про дела на работе, или поделиться каким-то секретом.

Для закрепления достигнутого успеха, эксперты предлагают заняться чем-то, что вызовет эмоции у обеих сторон. Главный аргумент в том, что из-за выброса определённых гормонов в организм пара может сблизиться буквально за один вечер. Одним из вариантов может стать поход в кино на какой-нибудь триллер.

Ранее были названы женские ароматы, которые вызывают у мужчин отвращение. Согласно статье издания Femmie.ru, самым неприятным запахом мужчины считают одеколон, который отталкивает на подсознательном уровне, так как он ассоциируется с мужским ароматом.