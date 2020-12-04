Россиянин перестал пьянеть после заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/1533d2a2-362e-11eb-8ba9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель России после заражения коронавирусной инфекцией помимо обоняния и вкуса потерял способность пьянеть после употребления алкоголя.

Свой рассказ мужчина опубликовал на сайте Pikabu. Он рассказал, что, как и у многих людей с COVID-19, у него пропали обоняние и вкус. Чеснок показался ему безвкусным, но слегка горьким и обжигающим рот. Сыр он сравнил с солоноватой резиной. Затем россиянин решил попробовать выпить чистый медицинский спирт. При этом он заметил, что до болезни не мог пить крепкие алкогольные напитки, особенно водку.

Спирт чистый. Идёт, как вода. Вкуса нет. Чутка обжигает горло, — заявил автор сообщения.

Позже он добавил, что выпил треть стакана спирта и совсем не опьянел.

Врачи не рекомендуют пить спиртное во время болезни. Это может снизить эффективность лечения. Кроме того, употребление чистого спирта способно привести к ожогу полости рта и пищевода.

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