Россиянин перестал пьянеть после заражения коронавирусом

Житель России после заражения коронавирусной инфекцией помимо обоняния и вкуса потерял способность пьянеть после употребления алкоголя.
Свой рассказ мужчина
Спирт чистый. Идёт, как вода. Вкуса нет. Чутка обжигает горло, — заявил автор сообщения.
Позже он добавил, что выпил треть стакана спирта и совсем не опьянел.
Врачи не рекомендуют пить спиртное во время болезни. Это может снизить эффективность лечения. Кроме того, употребление чистого спирта способно привести к ожогу полости рта и пищевода.
Ранее австралийская медсестра Эмили Моррис из Королевского госпиталя в Мельбурне заразилась коронавирусом. По её словам, перед этим она заметила странный симптом. Женщина из отделения неотложной помощи, проводящая много времени на ногах, заявила, что обнаружила у себя болезненные ощущения в конечностях. Причём они отличались от тех, которые бывают от усталости. Сданный тест на COVID-19 показал у Моррис положительную реакцию на инфекцию. Отстранённая от работы медсестра призналась, что чувствует себя неважно, но госпитализация ей не нужна, писал NEWS.ru.