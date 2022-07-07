Россияне заявили, что больше не боятся коронавируса Более трети россиян заявили, что больше не боятся пандемии коронавируса

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Более 30% россиян признались, что больше не боятся пандемии коронавируса. При этом ещё 20% до сих пор испытывают опасения по поводу распространения COVID-19. Такие данные исследования компании «Инвитро» приводит РИА Новости.

По имеющимся данным, больше не боятся пандемии 30% российских граждан. Ещё 23% перестали бояться после того, как прошли вакцинацию. 27% полагают, что в их регионе установился коллективный иммунитет, а 48% просто устали бояться.

При этом 20% продолжают опасаться заражения, большинство из них (56%) боятся, что тем самым будет нанесён непоправимый вред их здоровью, а 36% переживают за родителей и пожилых родственников.

Среди переболевших 48% испытывают проблемы с памятью, 67% находят себя менее продуктивными. 70% считают, что им необходима реабилитация.

Ранее сообщалось, что за последние две недели количество случаев заражения коронавирусом в мире выросло на 30%. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Он отметил, что увеличение случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в четырёх из шести регионов ВОЗ.