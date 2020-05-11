Россияне считают оправданными прогулки на улице с 12 мая

https://static.news.ru/photo/1bd90578-939f-11ea-ab78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Большинство россиян считает разрешение прогулок и занятий спортом на улице наиболее целесообразными мерами при поэтапном снятии ограничений, введённых на фоне пандемии коронавируса.

Об этом говорят результаты опроса, проведённого порталом стопкоронавирус.рф. Согласно им, 65–66% респондентов считают разрешение прогулок наиболее целесообразными мерами, которые могут быть введены в регионах, 43–51% — разрешение занятий спортом на улице.

Оправданными мерами россияне считают открытие небольших магазинов (41%) и разрешение работы некоторых организаций сферы услуг (38–43%).

Ранее NEWS.ru писал, что для того, чтобы города и области могли вернуться к нормальной жизни во время пандемии COVID-19, разработан комплекс мер из пяти направлений. Об этом сообщил глава рабочей группы Госсовета по противодействию распространения коронавирусной инфекции, мэр Москвы Сергей Собянин.