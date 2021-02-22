Россияне рассказали о своих тратах на путешествия

Россияне чаще всего во время единственной в году поездки на отдых тратят от 20 до 50 тысяч рублей. Такого бюджета придерживаются 38% опрошенных.
В опросе, проведённом онлайн-сервисом «Туту.ру»,
Большинство россиян — 70% — путешествуют от четырёх до 14 дней. Поездки дольше двух недель позволяет себе только каждый десятый.
Четверть отпускного бюджета россиян составляет оплата билетов или бензин и аренда автомобиля. Почти столько же уходит на питание, 22% — на проживание, 20% — на досуг.
Ранее NEWS.ru сообщал, что въезд на Кипр для российских туристов отложен до 1 апреля. Такое решение приняли власти острова. При этом Минздрав Кипра будет еженедельно пересматривать категории, к которым относятся те или иные страны в зависимости от эпидемиологической обстановки. С 1 марта РФ будет относиться к «серой» категории: въезд на Кипр смогут осуществлять только отдельные группы граждан.