Россияне рассказали о своих тратах на путешествия

https://static.news.ru/photo/1af540d0-764e-11eb-99c6-96000091f725_660.jpg Фото: Brancolini/Fotogramma/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россияне чаще всего во время единственной в году поездки на отдых тратят от 20 до 50 тысяч рублей. Такого бюджета придерживаются 38% опрошенных.

В опросе, проведённом онлайн-сервисом «Туту.ру», приняли участие 1,2 тысячи жителей страны. Менее 20 тысяч рублей расходует за путешествие каждый пятый россиянин. Столько же людей тратят от 50 до 90 тысяч рублей. Бюджет от 90 до 120 тысяч рублей на тур закладывают 11% опрошенных, а почти 10% — тратят на отдых более 120 тысяч рублей.

Большинство россиян — 70% — путешествуют от четырёх до 14 дней. Поездки дольше двух недель позволяет себе только каждый десятый.

Четверть отпускного бюджета россиян составляет оплата билетов или бензин и аренда автомобиля. Почти столько же уходит на питание, 22% — на проживание, 20% — на досуг.

Ранее NEWS.ru сообщал, что въезд на Кипр для российских туристов отложен до 1 апреля. Такое решение приняли власти острова. При этом Минздрав Кипра будет еженедельно пересматривать категории, к которым относятся те или иные страны в зависимости от эпидемиологической обстановки. С 1 марта РФ будет относиться к «серой» категории: въезд на Кипр смогут осуществлять только отдельные группы граждан.