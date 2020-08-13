Россияне рассказали о плюсах и минусах удалённой работы

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Жители России назвали сильные и слабые стороны дистанционной работы.

Чаще всего среди минусов граждане называли трудность организации рабочего дня. Этот вариант называли 21,1% опрошенных. Более 20% респондентов мешает присутствие членов семьи, которые отвлекают их от дел. Ещё 13,17% недовольны слабой коммуникацией с коллегами, 12,47% — работой после окончания смены, 5,59% — одиночеством во время удалёнки.

Каждый четвёртый россиянин (24,82%) не видит в удалённой работе никаких минусов. Главным преимуществом 35,17% опрошенных считают экономию времени на дорогу, 17,03% радует возможность выбора рабочего места, 14,96% отнесли к плюсам удобства планирования рабочего дня, 8,29% довольны тем, что на удалёнке можно не принимать участие в сплетнях и офисной жизни.

Четверть респондентов (24,54%) не смогли назвать преимущества дистанционной занятости.

Участие в исследовании, которое проходило в мае – июне на портале Роструда «Работа в России», приняли участие более 55 тысяч человек, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что работодатели могут перевести сотрудников на удалённую работу, даже если это не предусмотрено трудовым договором. Установление гибкого режима работы при наличии технических возможностей допускается с целью предупреждения распространения коронавируса. В Минтруде пояснили, что работодатель обязан издать соответствующий приказ. Документ должен отражать условия работы, среди которых — время начала и окончания, продолжительность рабочего дня. При необходимости прописываются и другие условия.