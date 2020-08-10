Порядок перевода россиян на удалёнку разъяснили в Минтруде

https://static.news.ru/photo/5d49c134-db96-11ea-9290-fa163e074e61_660.jpg Фото: Luke Peters/unsplash.com

Работодатели могут перевести сотрудников на удалённую работу, даже если это не предусмотрено трудовым договором. Установление гибкого режима работы при наличии технических возможностей допускается с целью предупреждения распространения коронавируса.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтруда. В ведомстве пояснили, что работодатель обязан издать соответствующий приказ. Документ должен отражать условия работы, среди которых — время начала и окончания, продолжительность рабочего дня. При необходимости прописываются и другие условия.

Заработная плата при удалённой занятости при сохранении должностных обязанностей, которые возложены на сотрудника, остаётся без изменений, — подчеркнули в Минтруде.

Также отмечается, что в условиях пандемии COVID-19 работник и работодатель могут обменяться электронными образцами документов. Однако позже бумаги придётся оформить в установленном порядке.

Ранее NEWS.ru сообщал, что предстоящей осенью на российском рынке труда будет преобладать новый формат занятости — офисно-удалённый. При этом часть профессий могут и вовсе полностью перейти на удалёнку. Так считает проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. По его словам, сейчас вообще рано говорить о возвращении режима рабочего времени к привычным формам.