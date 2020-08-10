Порядок перевода россиян на удалёнку разъяснили в Минтруде

Работодатели могут перевести сотрудников на удалённую работу, даже если это не предусмотрено трудовым договором. Установление гибкого режима работы при наличии технических возможностей допускается с целью предупреждения распространения коронавируса.
Об этом
Заработная плата при удалённой занятости при сохранении должностных обязанностей, которые возложены на сотрудника, остаётся без изменений, — подчеркнули в Минтруде.
Также отмечается, что в условиях пандемии COVID-19 работник и работодатель могут обменяться электронными образцами документов. Однако позже бумаги придётся оформить в установленном порядке.
Ранее NEWS.ru сообщал, что предстоящей осенью на российском рынке труда будет преобладать новый формат занятости — офисно-удалённый. При этом часть профессий могут и вовсе полностью перейти на удалёнку. Так считает проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. По его словам, сейчас вообще рано говорить о возвращении режима рабочего времени к привычным формам.
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