Россияне рассказали, что для них является счастьем

Исследовательский холдинг «Ромир» узнал мнение россиян о том, что для них является счастьем. Наиболее популярными вариантами ответа стали здоровье (49%) и достаток (21%). Результаты опроса опубликованы на сайте холдинга.

Согласно результатам исследования, определение счастью как здоровью чаще давали женщины. Они же чаще полагают, что счастье — это благополучие в доме (16%), самореализация близких и душевная гармония. Мужчины чаще определяют счастье как комфорт и удовольствие, о чём заявили 14% опрошенных.

Безусловно, в период распространения COVID-19 здоровье стало основным определением счастья, и такое определение чаще давали люди старшего поколения. Фокус внимания женщин сконцентрирован на гармонию в доме и в душе, а мужчин — на самореализацию, комфорт и удовольствие, — комментирует результаты исследования директор Romir Consumer Scan Panel Ксения Пайзанская.

Современные молодые люди также понимают под счастьем наличие близких, семьи, живых родных и саму жизнь. Также для них очень важны свобода и удовольствие от работы. При этом среди москвичей определение здоровья как счастья и материального благополучия отмечалось реже, чем в других регионах.

Ранее доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская заявила, что размер зарплаты «для счастья» имеет психологическую оценку и зависит в том числе от возраста. По её словам, к 45 годам размер желаемых доходов увеличивается на 50–60% из-за расширения спектра потребностей. Также на размер доходов «для счастья» может влиять пол человека и место его жительства.