Россияне получат увеличенную пенсию с 1 июня: кому именно повысят выплаты

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Часть граждан России получат повышенную пенсию в июне 2024 года. На сколько будут увеличены выплаты, каким россиянам повысят пенсии?

Кому повысят пенсии в июне 2024 года

С 1 июня 2024 года увеличенную пенсию будут получать граждане России, которым в мае исполнилось 80 лет, передает «Парламентская газета». По данным издания, размер надбавки вырастет в два раза, а выплаты будут увеличены автоматически.

«Размер доплаты составляет сто процентов фиксированной части пенсии. В 2024 году это 8134 рубля 88 копеек, то есть выплату увеличат до 16 269 рублей», — говорится в статье.

Надбавка будет предоставлена только пенсионерам по возрасту. Получатели пенсии по инвалидности или по потере кормильца не будут затронуты нововведением. Пожилым гражданам первой группы инвалидности после 80 лет фиксированные выплаты не будут удвоены, поскольку у них уже есть подобная надбавка.

Кроме того, пенсионеры, уволившиеся с работы до апреля 2024 года, смогут рассчитывать на увеличение выплат. Пенсии работающим пожилым россиянам не индексируются, но после увольнения выплаты увеличиваются, учитывая пропущенные индексации. До этого перерасчет занимал три месяца, а человек получал выплаты на четвертый месяц. Теперь пенсии индексируются на второй месяц после увольнения, отмечается в материале «Парламентской газеты».

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru заявил, что с 1 июня 2024 года около 4,5 млн граждан в России получат доплаты к пенсии. Парламентарий подчеркнул, что фиксированная выплата при достижении 80 лет вырастет на 100%: повышение составит более 8 тысяч рублей.

«С 1 июня доплаты к пенсии получат около 4,5 млн пенсионеров по всей стране. Пенсионерам, достигшим 80 лет, будет повышена фиксированная выплата на 100%: повышение составит более 8 тысяч рублей», — пояснил депутат.

По его словам, также будут произведены изменения при учете семейного дохода и дополнительных выплат. Так, доходы несовершеннолетних, посещавших образовательные учреждения в течение шести месяцев, не будут засчитываться при расчете соцвыплат.

«В ряде регионов будут произведены изменения, которые коснутся льготного проезда. Например, бесплатный проезд будет распространяться на пригородные поезда, чтобы пожилым садоводам было легче добираться на дачу. Однако здесь важно следить за изменениями в конкретном регионе», — добавил Чаплин.

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Кому еще повысят пенсии в 2024 году

В начале мая член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб сообщила, что с 1 октября 2024 года будут увеличены военные пенсии. Предварительно, выплаты повысятся на 4,5%.

«В этом году пройдет еще увеличение военных пенсий с 1 октября. Предварительно, процент увеличения составит 4,5%. Сегодня средняя военная пенсия составляет более 41 тысячи рублей», — рассказала депутат РИА Новости.

Последний раз военные пенсии увеличивались 1 октября 2023 года — на 19,5%, напомнила Бессараб.

На сколько вырастут пенсии в России к 2025 году

Минтруд ранее предложил увеличить прожиточный минимум (ПМ) в России до 17 733 рублей на душу населения в 2025 году.

«Прожиточный минимум на 2025 год предлагается увеличить до 17 733 рублей на душу населения, для трудоспособного населения — 19 329 рублей, пенсионеров — 15 250 рублей, детей — 17 201 рубля. Это на 14,8% выше, чем в 2024 году», — сообщили в ведомстве.

Если федеральный ПМ пенсионера поднимут в следующем году на 14,8%, минимумы в каждом конкретном регионе тоже могут быть увеличены. Вслед за этим вырастут и доплаты к пенсии. Таким образом, часть пенсионеров смогут получать ежемесячно на 1960 рублей больше — именно на столько поднимут для них федеральный показатель.

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