В России защитят пенсии детей-инвалидов при взыскании долгов с их близких Пискарев: пенсии детей-инвалидов защитят при взыскании долгов с их родственников

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Пенсии детей-инвалидов будут защищены от списания при взыскании долгов с их родственников, заявил NEWS.ru депутат Василий Пискарев. По его словам, Госдума 21 мая приняла соответствующий законопроект в окончательном чтении.

Парламентарий подчеркнул, что инициатива восстановит справедливость в отношении наиболее уязвимых категорий граждан. Речь идет о тех случаях, когда пенсию за несовершеннолетних инвалидов и тех, кто признан недееспособным, получают их родители, усыновители и опекуны. Пискарев отметил, что социальные выплаты таким образом будут гарантированы, и их получатели не останутся без средств к существованию.

Сегодня при проведении исполнительных процедур в отношении этих людей, средства инвалида также могут подпасть под взыскание. После вступления закона в силу под защиту будут взяты не только пенсии детей-инвалидов, но и социальные доплаты к пенсии и доплаты по случаю потери кормильца, — пояснил он.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова заявила, что дети-инвалиды, потерявшие родителя, участвовавшего в специальной военной операции, смогут получать две пенсии. Сенатор подчеркнула, что эта мера коснется 885 человек и является «данью уважения героям СВО и поддержкой их детей».