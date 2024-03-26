Дети-инвалиды смогут получать две пенсии при потере родителя на СВО Перминова: потерявшие на СВО родителя дети-инвалиды смогут получать две пенсии

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Потерявшие родителя, участвовавшего в специальной военной операции, дети-инвалиды смогут получать две пенсии, заявила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова. В разговоре с «Парламентской газетой» сенатор подчеркнула, что эта мера коснется 885 человек и является «данью уважения героям СВО и поддержкой их детей».

Дети-инвалиды и инвалиды с детства, потерявшие родителя — участника СВО, смогут получать одновременно две пенсии — и пенсию по потере кормильца, которую выплачивает Минобороны, и «гражданскую» пенсию по инвалидности, — пояснила Перминова.

Также 20 марта был принят закон, согласно которому транспорт, переданный на нужды СВО безвозмездно, освобождается от уплаты государственной пошлины. Сенатор пояснила, что такие транспортные средства не будут облагаться налогом за совершение любых регистрационных действий. Перминова добавила, что комитет будет продолжать оказывать помощь участникам спецоперации.

В правительстве ранее одобрили поправки, согласно которым в России расширяется перечень получателей пособий и льгот. Так, в него войдут родственники погибших Героев России и Советского союза. Законопроект внесли на рассмотрение сенаторы Андрей Турчак, Виктор Бондарев и Дарья Лантратова.