Деньги участников СВО защитят от списания по долгам Госдума приняла закон, защищающий деньги участников СВО от списания по долгам

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Выплаты бойцам СВО должны быть защищены от списания по долгам, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, которые приводятся на сайте законодательного органа, средства, которые солдат или офицер получает, защищая страну и граждан, не должны изыматься при банкротстве. Соответствующие поправки в законодательство Госдума приняла в первом чтении.

Выплаты бойцам СВО и другим участникам боевых действий должны быть защищены от списания по долгам. Недопустимо, чтобы средства, которые солдат или офицер получает, защищая нашу страну и граждан, включались в конкурсную массу и изымались при банкротстве, — сказал Володин.

Спикер ГД напомнил, что в России уже действует ряд исключений. В частности, они касаются единственное жилье, выплаты в размере прожиточного минимума, алименты и другого. Он считает справедливым, если эта норма будет распространена и на выплаты участникам СВО и других военных операций.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о распространении на бойцов добровольческих формирований Росгвардии выплат за участие в спецоперации. Они будут получать компенсации за ранение или по инвалидности, а их родные — в случае смерти военнослужащих.

Также подготовлена поправка о пенсиях для вдов погибших бойцов СВО с детьми. По словам члена комитета Госдумы по труду Екатерины Стенякиной, изменения предполагают получение выплат по потере кормильца до достижения ребенком 23 лет.