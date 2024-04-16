Путин расширил выплаты добровольцам СВО Путин подписал указ о выплатах контрактникам Росгвардии на СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о распространении на бойцов добровольческих формирований Росгвардии выплат за участие в спецоперации. Они будут получать компенсации за ранение или по инвалидности, а их родные — в случае смерти военнослужащих. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указ корректирует положения о выплатах, которые раньше касались добровольческих формирований в зоне СВО. Новый документ распространяет право получения компенсаций и на добровольцев, которые служат в войсках Росгвардии. Правительство РФ должно обеспечить финансирование расходов на выплаты.

Ранее Путин пообещал решить бюрократические вопросы, которые не позволяют студентам медицинских вузов проходить практику в зоне СВО. Он отметил, что для молодежи естественно желание помочь людям. Однако глава государства указал на опасность отправки студентов в зоны боевых действий.

Премьер-министр России Михаил Мишустин, комментируя зарплаты медицинских работников, которые трудятся в зоне СВО, заявил, что они за свою деятельность будут зарабатывать больше денег. Также глава правительства уточнил, что добровольцы, получившие инвалидность в зоне боевых действий, смогут рассчитывать на две пенсии и прочие компенсации.