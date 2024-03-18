Путин может допустить студентов-медиков до практики в зоне СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с избирательным штабом пообещал решить бюрократические вопросы, которые не позволяют студентам медицинских вузов проходить практику в зоне военной спецоперации на Украине. Он отметил, что для молодежи естественно желание помочь людям. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24».

В настоящий момент студенты часто работают в зоне СВО и прифронтовых госпиталях как волонтеры, рассказала сопредседатель штаба, сообщила главврач московской 52-й больницы Марьяна Лысенко. Однако в практику им это не засчитывается.

Что касается [медицинской] практики в тех регионах, где пока еще, к сожалению, не просто, сложно и опасно <...> Это все можно сделать. И по другим вопросам тоже давайте мы все тоже продумаем и посмотрим, как это организовать, — сказал ей глава государства.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ известил, что врачи и другие медицинские работники, которые трудятся в зоне СВО, будут получать больше денег за свою деятельность. Также он уточнил, что добровольцы, получившие инвалидность в зоне боевых действий, смогут рассчитывать на две пенсии и прочие компенсации.