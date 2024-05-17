В Госдуме подготовили поправку о выплатах вдовам бойцов СВО с детьми Депутат Стенякина: в ГД внесли поправку о пенсиях для вдов бойцов СВО с детьми

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина сообщила, что подготовлена поправка о пенсиях для вдов погибших бойцов СВО с детьми. Изменения предполагают получение выплат по потере кормильца до достижения ребенком 23 лет.

Вместе с коллегами-депутатами я стала соавтором этой поправки, — написала Стенякина в Telegram-канале.

Парламентарий отметила, что комитет подготовил соответствующие изменения по предложению президента России Владимира Путина. Ранее пенсия по потере кормильца вдовам погибших бойцов СВО с детьми предполагалась до достижения ребенком восьми лет.

Документ будет принят в ближайшее время. Скоро состоится рассмотрение законопроекта во втором чтении. Поправка вступит в силу с 1 января 2025 года.

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Алексей Говырин ранее заявил, что принятый нижней палатой парламента закон о запрете увольнять с работы вдов участников спецоперации является откликом на просьбу жен погибших бойцов. По словам парламентария, правительство создает все возможности для обеспечения семей участников СВО достойным уровнем жизни. Депутат добавил, что вдов военных никто не бросит и не уволит в трудную минуту.