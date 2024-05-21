В Госдуме одобрили новые соцвыплаты семьям участников СВО Депутат Пискарев: участники СВО с орденом Святого Георгия получат допвыплаты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, который позволит оказать дополнительную материальную поддержку героям специальной военной операции на Украине и их семьям, рассказал NEWS.ru депутат Василий Пискарев, ставший автором инициативы. По его словам, мера затронет военных, награжденных орденом Святого Георгия, а также отмеченных Георгиевским крестом четырех степеней.

Такие доплаты соответствуют исторической традиции нашего государства, их получают, в частности, Герои Советского Союза и Российской Федерации, кавалеры трех орденов Мужества и других наград. А орден Святого Георгия является одной из высших наград Российской Федерации. Принятый сегодня закон позволит справедливо отметить воинов, проявивших мужество и героизм, находясь на передовой, — пояснил парламентарий.

Пискарев подчеркнул, что размер дополнительного материального обеспечения устанавливается в зависимости от степени награды — 415%, 375%, 330% и 250% размера соцпенсии. Кроме того он добавил, что, независимо от возраста и трудоспособности, не вступившие в повторный брак супруги погибших участников СВО с детьми будут получать одновременно две пенсии — страховую и по потере кормильца — до достижения детьми возраста 23 лет.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов разработал законопроект, который наделяет ветеранов СВО правом на бесплатный проезд до места проведения отпуска и обратно. Отмечается, что это будет распространяться на проезд железнодорожным, водным и автомобильным транспортом, а также на воздушный транспорт. В настоящее время такая льгота есть только у военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях.