Ветераны СВО могут получить право на бесплатный проезд к месту отпуска ГД разработала проект о бесплатном проезде к месту отпуска для ветеранов СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект, который наделяет ветеранов СВО правом на бесплатный проезд до места проведения отпуска и обратно, сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа. Отмечается, что такое право распространяется на проезд железнодорожным, водным и автомобильным транспортом, а также на воздушный транспорт. Такси в список не входит.

В пояснительной записке к законопроекту утверждается, что в настоящее время право на проезд на безвозмездной основе к месту отпуска имеют лишь военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях. Кроме того, такое право имеют лица, проходящие службу в климатически неблагоприятных регионах, а также в регионах Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Нилов предлагает расширить этот перечень, подчеркнув, что соответствующую просьбу уже озвучивали представители ветеранских организаций.

С этой инициативой обратились ветеранские организации. И сегодня на встрече с избирателями в городе Троицке этот вопрос тоже был поднят, — уточнил он.

В ближайшее время законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму. Нилов ожидает заключения от правительства.

В Госдуме ранее подготовили поправки о пенсиях для вдов и детей военнослужащих, погибших в ходе выполнения задач в зоне специальной военной операции. Изменения предполагают получение выплат по потере кормильца до достижения ребенком 23 лет.