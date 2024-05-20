В Госдуме рассказали, как изменится жизнь россиян с 1 июня Депутат Чаплин: около 4,5 млн граждан получат доплаты к пенсии с 1 июня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 июня около 4,5 млн граждан в России получат доплаты к пенсии, рассказал NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Парламентарий подчеркнул, что фиксированная выплата при достижении 80 лет вырастет на 100%: повышение составит более 8 тысяч рублей.

С 1 июня доплаты к пенсии получат около 4,5 млн пенсионеров по всей стране. Пенсионерам, достигшим 80 лет, будет повышена фиксированная выплата на 100%: повышение составит более 8 тысяч рублей, — пояснил депутат.

Кроме того, доплату чуть более 8 тысяч рублей получат люди с инвалидностью, получившие I группу в мае 2024 года. Индексация пенсии коснется и тех пожилых граждан, которые уволились с работы, уточнил Чаплин. По его словам, также будут произведены изменения при учете семейного дохода и дополнительных выплат. Так, доходы несовершеннолетних, посещавших образовательные учреждения в течение шести месяцев, не будут засчитываться при расчете соцвыплат.

В ряде регионов будут произведены изменения, которые коснутся льготного проезда. Например, бесплатный проезд будет распространяться на пригородные поезда, чтобы пожилым садоводам было легче добираться на дачу. Однако здесь важно следить за изменениями в конкретном регионе, — добавил Чаплин.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов ранее разработал законопроект, который наделяет ветеранов СВО правом на бесплатный проезд до места проведения отпуска и обратно. Отмечается, что это будет распространяться на проезд железнодорожным, водным и автомобильным транспортом, а также на воздушный транспорт. В настоящее время такая льгота есть только у военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях.