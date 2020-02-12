https://static.news.ru/photo/4886f082-4e3d-11ea-99ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Жители России в преддверии Дня всех влюблённых, который отмечается 14 февраля, выбирают подарки, отдавая предпочтения наборам из чая, кофе и сладостей. Спрос на такие подарочные наборы вырос в четыре раза.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на сервис «Яндекс.Маркет».

Издание отмечает, что шоколадные яйца и фигурный шоколад перед праздником берут в магазинах на 54% чаще обычного. Спрос на шоколадные плитки вырос на 35%, а на конфеты в коробках — на 32%.

Кроме того, россияне активно покупают букеты и цветы в горшках. Спрос на такие подарки увеличился на 50% и 30% соответственно.

Женские подарки также не отличаются оригинальностью — фляги, расчёски для бороды и усов, визитницы, пиджаки, галстуки. Некоторые девушки отдают предпочтение сувенирным копиям пистолетов, ружей, арбалетов и мечей. Вырос спрос и на необычные подарки — массажные столы, акустические гитары и игральные карты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал День святого Валентина за «пластиковость» и «потребительскую сущность» и предложил запретить его празднование в школах. С этой идеей парламентарий обратился к главе Минпросвещения Сергею Кравцову. По его мнению, День всех влюблённых противоречит традициям отечественной культуры и потенциально опасен для гармоничного развития школьников.