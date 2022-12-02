Россияне рассказали, какую пенсию они хотели бы получать Россияне считают приемлемой пенсию в 46 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Размер приемлемой пенсии для россиян в 2022 году составил 46,4 тысячи рублей в месяц, говорится в исследовании сервиса Superjob. За год запросы к уровню пенсии выросли на 7,9%. Мужчины хотели бы получать минимум 47,2 тысячи рублей в месяц, женщины чуть меньше — 45,5 тысячи.

Достойной пенсией на сегодняшний день, по средним оценкам россиян, является сумма в размере 46,4 тыс. руб. в месяц. Размер пенсионных притязаний растет с увеличением возраста и уровня дохода опрошенных, — отмечается в материале.

Самыми требовательными оказались жители Москвы, где хотели бы получать пенсии в размере 50,8 тысячи рублей, и Санкт-Петербурга — 48,2 тысячи рублей. Далее в рейтинге идут Владивосток (47,2 тысячи), Тюмень (46,7 тысячи) и Хабаровск (46,6 тысячи). Самые низкие запросы в Ярославле — 41,3 тысячи.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина сообщила, что страховую и накопительную пенсии можно начать получать одновременно. Информацию о накоплениях гражданин может получить у работодателя, в личном кабинете на сайте «Госуслуги», в Пенсионном фонде или МФЦ. Для получения единовременной выплаты по пенсионным накоплениям необходимо обратиться в ПФР либо в НПФ, в зависимости от того, где находятся средства.