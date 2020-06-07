Россияне могут получить преимущество при найме на работу

Власти хотят изменить правила приёма на работу. У кандидатов с гражданством России могут появиться преимущества.
Подобные изменения обсуждают в группе по реализации концепции государственной миграционной политики при администрации президента. Об этом
В настоящий момент ограничения для иностранцев существуют только в определённых отраслях, среди которых строительные компании, аптеки и овощные хозяйства.
Ранее, как писал NEWS.ru, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин предложил освободить рабочие места мигрантов для граждан России. Однако эксперты не исключили, что работодатели захотят обойти предложенные изменения.
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