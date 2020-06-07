Россияне могут получить преимущество при найме на работу

https://static.news.ru/photo/7d68513a-a8f4-11ea-8690-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти хотят изменить правила приёма на работу. У кандидатов с гражданством России могут появиться преимущества.

Подобные изменения обсуждают в группе по реализации концепции государственной миграционной политики при администрации президента. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующий отчёт Минтруда.

В настоящий момент ограничения для иностранцев существуют только в определённых отраслях, среди которых строительные компании, аптеки и овощные хозяйства.

Ранее, как писал NEWS.ru, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин предложил освободить рабочие места мигрантов для граждан России. Однако эксперты не исключили, что работодатели захотят обойти предложенные изменения.