В апреле показатели безработицы в России достигли рекордных значений за последние годы. Чтобы изменить негативную тенденцию, в стране предлагают создать институт общественной службы и перечень подпадающих под него профессий, например поваров, строителей и охранников, которыми зачастую работают трудовые мигранты. Согласно инициативе, в случае принятия подготовленного законопроекта приоритет на трудоустройство получат граждане РФ. При этом в Федерации мигрантов усомнились в том, что рабочие места гастарбайтеров серьёзно заинтересуют россиян.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин подготовил проект федерального закона «Об общественной службе и предоставлении гарантий гражданам Российской Федерации, находящимся на общественной службе» (есть в распоряжении NEWS.ru). Предполагается, что документ будет рассмотрен парламентом города для последующего внесения в Госдуму.

Как следует из пояснительной записки, законопроект призван изменить ситуацию на рынке труда в условиях вызванного пандемией коронавируса кризиса и помочь найти работу россиянам.

Цель закона — освободить для граждан Российской Федерации рабочие места, которые сегодня заняты трудовыми мигрантами из иностранных государств. Законопроектом предлагается создать институт общественной службы в целях приоритетного обеспечения занятости граждан РФ, привлечения граждан РФ к выполнению отдельных видов работ, имеющих общественную значимость, и предоставления таким гражданам дополнительных государственных и муниципальных гарантий, — говорится в пояснительной записке.

Для реализации закона предлагается создать перечень общественно значимых должностей, при приёме на которые граждане России будут в приоритете перед иностранцами. По задумке автора инициативы, список специальностей должно утверждать правительство, учитывая предложения региональных и местных властей.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В первую очередь это профессии, задействованные в детских образовательных учреждениях: повара, нянечки, охранники. В строительной сфере, при строительстве объектов за бюджетные средства и объектов стратегического значения: все строительные профессии. Андрей Анохин депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга

Работающие по трудовому договору на местах из перечня будут считаться общественными служащими, продолжает Анохин в документе. Он полагает необходимым предоставить таким людям социальные гарантии.

В их числе — ежемесячная доплата в размере половины МРОТ, то есть шести тысяч рублей, и продление возможности получения материнского капитала до конца 2025 года.

Кроме того, нуждающихся общественных служащих нужно в первоочередном порядке обеспечить жильём по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, уверен Анохин. А также дать им возможность приватизировать такое жильё при десятилетнем стаже общественной службы.

Дети работающих на общественно значимых должностях должны во внеочередном порядке быть устроены в детские сады, интернаты и летние лагеря, полагает депутат.

По данным Росстата, число безработных в России за месяц возросло более чем 800 тысяч человек: с 3,485 млн в марте до 4,3 млн в апреле. Вместе с тем рост числа оставшихся без трудоустройства в апреле 2020 года к апрелю 2019-го составил 21%. Уровень безработицы в прошлом месяце был равен 5,8% от рабочей силы, что стало максимальным значением с апреля 2016 года.

В настоящее время экономическая ситуация на фоне пандемии тяжела и для местных жителей, и для приезжих, полагает президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов. Он отметил, что компании уже сейчас предпочитают отказываться от услуг работающих по патенту в пользу иностранцев с российским паспортом.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У мигрантов ни жилья, ни денег, если они потеряли работу. И нет возможности вернуться домой, потому что закрыты границы. То есть их ситуация однозначно более тяжёлая. Активным регулированием можно заниматься в спокойные времена, а не как сейчас. Есть большая тенденция сейчас, что компании предпочитают граждан России. Если те же самые киргизы и узбеки получили паспорта. Есть очень негативная тенденция — курьерские службы увольняют тех, кто по патенту, и берут тех, кто с паспортом. В такси тоже идёт некая такая чистка. Вадим Коженов президент Федерации мигрантов России президент Федерации мигрантов России

По словам Коженова, на рынке труда отсутствует серьёзная конкуренция между мигрантами и местными жителями. Кроме того, вряд ли рабочие места мигрантов сильно заинтересуют россиян, добавил он.

Следует как можно скорее открыть границы для желающих покинуть Россию мигрантов, убеждён Коженов. Это будет способствовать освобождению рабочих мест.

Если в РФ введут предлагаемый перечень профессий, работодатели смогут обойти его путём изменения названий должностей в своих организациях, рассказал NEWS.ru проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

Очень часто охранниками люди из ближнего зарубежья не являются. Они выполняют какой-то другой функционал. Формально работодатель сократит должность охранника и введёт должность смотрящего за двором. Решить эту проблему крайне сложно, технически сложно. Нет механизма контроля. Потому что я переиначил должность, и всё. Александр Сафонов проректор Финансового университета при правительстве РФ проректор Финансового университета при правительстве РФ

Он отметил, что есть ряд профессий с преобладанием иностранцев, которые заполнить россиянами не получится. Например, местные жители не идут работать дворниками даже будучи безработными — сказывается низкая социальная значимость и маленькая зарплата. Также граждане России не готовы выдерживать тяжёлые условия работы или терпеть несоблюдение трудового законодательства на занимаемых мигрантами должностях.