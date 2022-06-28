Россияне больше не могут скачать WhatsApp Российские пользователи WhatsApp больше не могут скачать приложение на ПК

Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Российские пользователи мессенджера WhatsApp столкнулись с проблемой при скачивании десктопной версии приложения с официального сайта. При переходе на страницу для скачивания версии на ПК она становится недоступной, сообщает Telegram-канал «808».

Отмечается, что загрузить приложение не могут пользователи персональных компьютеров как на операционной системе Windows, так и на Mac.

Также в сообщении уточняется, что при использовании VPN-клиента проблема исчезает. Кроме этого, возможность установить приложение сохраняется и у пользователей смартфонов и планшетов на Android и iOS.

Пользователи мессенджера отметили, что испытывают подобные трудности не в первый раз. Так, один из комментаторов отметил, что впервые столкнулся с проблемой при скачивании приложения две недели назад.

Сотрудники техподдержки приложения на момент написания текста никак не прокомментировали сбои в работе мессенджера.

Ранее стало известно, что разработчики WhatsApp начали тестировать функцию редактирования сообщений. По данным ресурса, возможность править текст появится у пользователей в ближайшее время.