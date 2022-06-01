Пользователи Whatsapp смогут редактировать сообщения

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Разработчики мессенджера Whatsapp начали тестировать функцию редактирования сообщений. Об этом сообщает онлайн-портал Wabetainfo. По данным ресурса, возможность править текст появится у пользователей в ближайшее время.

Теперь для того, чтобы исправить сообщение, пользователю будет необходимо зажать его на экране пальцем, после чего в появившемся контекстном меню выбрать функцию «редактировать сообщение». О том, какой срок будет дан клиенту мессенджера на изменение текста, а также будет ли сохраняться история таких изменений, точной информации нет.

На сегодняшний день данной функцией можно воспользоваться лишь в бета-версии приложения для смартфонов с операционной системой Android. Сообщается, что в дальнейшем редактировать сообщения будет возможно и на устройствах iOS, а также в десктопных версиях мессенджера. Точные даты релиза новой версии не оглашаются.

Стоит отметить, что правку сообщений в Whatsapp планировали внедрить ещё в 2017 году, однако впоследствии разработчики отказались от подобного нововведения по неизвестным причинам. Это решение тогда послужило причиной недовольства многих пользователей, а впоследствии переросло в интернет-мем.