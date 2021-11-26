Россиянам установили «границы бедности»

Правительство утвердило правила определения «границ бедности» и показателя «уровень бедности». Базовые границы бедности в целом по России устанавливаются на уровне величин прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения, установленным за IV квартал 2020 года, следует из постановления, размещённого на портале правовой информации. «Границы бедности» — показатель, с которым будут сравниваться доходы домохозяйства для расчёта «уровня бедности».

Теперь «границы бедности» и «уровень бедности» будут иметь строгое определение. В частности, показатель «уровня бедности» будет рассчитываться как доля численности населения с доходами ниже границ бедности по России или её субъектам в процентах к общей численности населения страны (субъекта). В постановлении отмечается, что значения границ бедности и показателей уровня бедности по всей стране определяются ежеквартально, по субъектам — ежегодно.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с января 2021 года.

Накануне Минтруд представил предложения по изменению методики оценки уровня бедности. Предлагалось в качестве базового значения использовать последний показатель прожиточного минимума, рассчитанный на основе потребительской корзины, то есть величину прожиточного минимума за четвёртый квартал 2020 года. «Границей бедности» должен стать показатель, дополняющий прожиточный минимум. Показатель будет учитывать уровень общей инфляции, а не изменение узкого «минимального» набора потребления.

Ранее в Госдуме предложили давать малоимущим карты с «окрашенными деньгами». Руководитель думской фракции партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил властям помочь малоимущим семьям, выпустив такие соцкарты. С ними люди смогут покупать определённые товары и продукты отечественного производства.