Россиянам упростят получение пособий с нового года

Правительство одобрило законопроект Минтруда, предлагающий передать назначение 17 мер соцподдержки от региональных органов соцзащиты и Роструда Пенсионному фонду России (ПФР). Таким образом, с нового года выплаты пособий упростят. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на свои источники.

Уточняется, что речь идёт о четырёх группах мер поддержки, которые затрагивают 2,083 млн граждан. В первую попадают пособия по беременности, выплаты жёнам военнослужащих, семьям с детьми, а также пособия при рождении ребёнка. Во второй группе — компенсация страховой премии инвалидам, в третьей — выплаты пострадавшим от радиации. В четвёртой — денежные компенсации лицам, подвергшимся репрессиям и затем реабилитированным.

Поэтому передача полномочий ПФР позволит не только обеспечить вывод услуги на Единый портал госуслуг (ЕПГУ), но и в дальнейшем оптимизировать процессы, обеспечить простое, без сбора справок, а в некоторых случаях — и беззаявительное назначение таких мер поддержки, — рассказал замминистра труда и соцзащиты Александр Скляр.

28 апреля пресс-служба Минтруда заявила, что министерство разработало законопроект, согласно которому ПФР с 2022 года будет наделён дополнительными полномочиями в рамках «социального казначейства».

Передача этих полномочий в ПФР позволит синхронизировать предоставление гражданам пенсий и других соцвыплат, избежать обращения граждан в различные инстанции, исключить временные и материальные затраты для них, — сообщили в ведомстве.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что в 2022 году на новые меры поддержки семей с детьми, введённые по поручению президента РФ Владимира Путина, будет выделено более 100 млрд рублей.