Россиянам со слабым иммунитетом посоветовали прививаться от COVID трижды

Людям, у которых снижена функция иммунной системы, необходима дополнительная третья доза вакцины от коронавируса, сообщил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра им. Н.Ф.Гамалеи Владимир Гущин. По его мнению, это бустерная доза особенно важна для защиты от коронавируса ВИЧ-инфицированных граждан, передаёт ТАСС.

Мы знаем, что есть люди, которым действительно может быть рекомендован стандартный режим, — две дозы «Спутника V» с интервалом в три недели, а есть люди, у которых снижена функция иммунной системы, кому необходима дополнительная бустерная доза. И мы сейчас эту схему продвигаем, для того, чтобы защитить ВИЧ-инфицированных, — сказал специалист.

Гущин пояснил, что введение третьей дозы позволит минимизировать вероятность, что именно ВИЧ-инфицированные станут резервуаром для дальнейшей эволюции коронавируса. По его словам, наблюдения специалистов показывают, что «Спутник V» в группе ВИЧ-инфицированных действительно работает.

Главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Депздрава Москвы и Минздрава РФ Алексей Мазус рассказал, что у медиков есть алгоритм ведения пациентов с ВИЧ. Уже сейчас специалисты видят, в каких случаях больным с ВИЧ нужно делать бустер через три месяца, а каким — полную дозу.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что сокращать срок ревакцинации для вакцины «Спутник V» из-за появления нового «омикрон»-штамма не придётся. Вакцина даёт больший спектр антител, чем другие препараты, а антиген вряд ли резко изменится, считает он.