Россиянам разрешили самим продавать заложенное по ипотеке имущество Совфед дал право гражданам самим продавать заложенное по ипотеке имущество

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Совет Федерации России одобрил изменения в закон об ипотеке, которые позволяют физическим лицам самостоятельно реализовывать имущество, заложенное по кредиту. Отмечается, что гражданин получает право продавать такое имущество в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, передает «Парламентская газета».

Как заявил зампредседателя Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев, новая статья предусматривает, что продажа заложенного имущества другому лицу разрешается только для полного погашения обязательств по ипотеке за счет полученной выручки. Подчеркивается, что право на такую продажу предоставляется независимо от размера взятого кредита или займа.

В законе закрепляется, что залогодатель в любой момент в течение срока действия кредитного договора или договора займа, но до обращения залогодержателем взыскания на заложенное имущество, может направить кредитору заявление о самостоятельной реализации имущества. <…> При получении такого письма залогодержатель в течение 10 рабочих дней обязан направить залогодателю уведомление о согласии либо об отказе, — сказано в материале.

Отмечается, что кредитор будет обязан обосновать отказ по такому заявлению, в поправках также устанавливается перечень причин для этого. Срок самостоятельной реализации физлицом заложенного имущества будет составлять четыре месяца со дня получения залогодержателем заявления. При этом данный срок можно продлить, но тогда нужно установить новую минимальную цену продажи имущества.

Ранее Верховный суд запретил изымать ипотечное жилье у должника, просрочившего платеж по ипотеке. Правило будет действовать, если просрочка окажется незначительной — менее 5% от стоимости заложенной вещи. Отмечается, что период просрочки в этом случае должен быть не более трех месяцев.