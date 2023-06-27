Эколог рассказал, можно ли очищать воду просроченными фильтрами Эколог Гильденскиольд: просроченный фильтр для воды превращает ее в рассадник кишечной палочки

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Просроченный фильтр для воды опасен для человека, так как на устройстве образуется биопленка из болезнетворных бактерий: кишечной палочки, легионеллы, лямблии или криптоспоридии, рассказал NEWS.ru эколог, доктор медицинских наук Сергей Гильденскиольд. Эксперт добавил, что использовать подобные кассеты для кувшинов ни в коем случае нельзя.

Ни в коем случае не используйте просроченные фильтры. На фильтрах для воды с истекшим сроком годности образуется биопленка из болезнетворных бактерий: а это и кишечные палочки, и легионеллы, и лямблии, и криптоспоридии. Причем их количество в тысячи раз больше, чем в обычной водопроводной воде! Поэтому меняйте фильтр согласно указанному в инструкции сроку, — отметил собеседник.

Он подчеркнул, что для городской квартиры наиболее оправдан кувшинный фильтр — самый простой и доступный, где вода очищается за счет активированного угля.

Эколог также рассказал, что горячая вода должна использоваться в технических целях, а не для употребления в пищу, поскольку содержит примеси. По его словам, содержащееся в ней железо может навредить почкам.

Ранее врач-терапевт Иван Ромасов предупредил, что пить из источников и родников опасно из-за риска развития инфекционных заболеваний. Он пояснил, что в поверхностные воды попадает все, что находится на земле, в связи с чем практически во всех родниках фиксируют превышение вредных для организма элементов.