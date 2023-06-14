Эколог объяснил, почему нельзя пить горячую воду из крана Эколог Гильденскиольд: горячая вода из крана вредна для почек, поскольку содержит примеси

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Горячая вода должна использоваться в технических целях, а не для употребления в пищу, поскольку содержит примеси, рассказал NEWS.ru эколог доктор медицинских наук Сергей Гильденскиольд. По его словам, содержащееся в ней железо может навредить почкам.

Горяча вода проходит другую водоподготовку [по сравнению с холодной] на теплоэлектроцентралях, тоже по строгому ГОСТу, но уже больше как техническая — для душа, ванн, обогрева жилища. Эта вода более жесткая, содержит больше примесей, например железа, которое вызывает накипь и совсем не полезно для наших почек, — сказал Гильденскиольд.

Эколог отметил, что горячую воду можно очистить с помощью фильтров до качества питьевой, но это нецелесообразно. Гильденскиольд объяснил это тем, что сменные картриджи для горячей воды крайне дорогие, а при их несвоевременной замене загрязнения попадают в очищенную воду.

Эксперт также добавил, что холодная вода подходит для питья и приготовления пищи, поскольку она мягкая и проходит серьезную фильтрацию.

Перед попаданием в водопроводную систему она проходит серьезную очистку на станциях водоподготовки (а это порой целые заводы) по ряду показателей: органолептических, микробиологических, физико-химических, общесанитарных — там огромный ГОСТ, — подчеркнул эколог.

Ранее врач-терапевт Иван Ромасов предупредил, что пить из источников и родников опасно из-за риска развития инфекционных заболеваний. Он пояснил, что в поверхностные воды попадает все, что находится на земле, в связи с чем практически во всех родниках фиксируют превышение вредных для организма элементов.