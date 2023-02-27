Названы болезни, при которых опасно принимать ванну Эксперт по безопасности Лосевский: людям с хроническими заболеваниями опасно принимать ванну

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Принятие ванны может быть опасно для людей с хроническими заболеваниями, которые могут спровоцировать потерю сознания от перепада температуры, рассказал «МК в Красноярске» эксперт по безопасности Павел Лосевский. Помимо того, в зоне риска находятся люди с высоким давлением и эпилепсией. Также он подчеркнул, что в ванную лучше не ложиться уставшим и выпившим людям.

Катализатором травмирования могут стать хронические заболевания. Это и эпилепсия, и высокое давление, а также те болезни, которые могут спровоцировать потерю сознания от перепада температуры. Когда человек пытается встать из ванны, он может потерять сознание, что приведет к падению и удару головой. Также человек без сознания может упасть в полную ванну и захлебнуться, — пояснил Лосевский.

Чтобы избежать этого, эксперт призвал сливать воду из ванной, прежде чем вставать из нее, а также пользоваться специальными приспособлениями, которые позволяют удобнее подниматься. Специалист посоветовал установить в ванной комнате дополнительное ночное освещение, нескользящие коврики и поручни.

Ранее сообщалось, что жительница Санкт-Петербурга заживо сварилась в своей квартире из-за прорыва трубы с горячей водой. Позже стало известно, что в ванной женщины вырвало смеситель, но она не смогла вовремя подняться и покинуть помещение, в результате чего получила сильные ожоги и скончалась.