Соседи сварившейся заживо блокадницы раскрыли подробности трагедии Сосед сварившейся заживо блокадницы рассказал, что в ее квартире часто ломалась сантехника

Жильцы дома на улице Штурманской в Петербурге, где пенсионерка заживо сварилась в своей квартире из-за прорыва трубы с горячей водой, раскрыли подробности трагедии. Один из соседей блокадницы рассказал, что у нее часто ломалась сантехника и что она плохо ходила в силу преклонного возраста. По данным «360», в ванной женщины вырвало смеситель, но она не смогла вовремя подняться и покинуть помещение, в результате чего получила сильные ожоги и скончалась.

В ее квартире все время были проблемы с сантехникой. Зинаида Владимировна постоянно вызывала специалистов, а те кое-как чинили, — рассказал сосед погибшей.

Полицейские вскрыли дверь в квартиру 94-летней женщины после поступления в коммунальные службы заявки о протечке горячей воды. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства гибели пенсионерки. Причину ее смерти уточнят после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Соседи блокадницы пожаловались изданию на частые проблемы с водой в доме. По их словам, иногда из крана вместо холодной воды может течь горячая, также водоснабжение нередко полностью перекрывают. Жалобы в ЖКХ ни к чему не приводят, а проблемы в итоге так и остаются нерешенными, добавили жители дома.

Ранее сообщалось, что жительница Санкт-Петербурга, пережившая блокаду Ленинграда, заживо сварилась в своей квартире из-за прорыва трубы с горячей водой. Погибшая 94-летняя пенсионерка была инвалидом второй группы.