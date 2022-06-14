Россиянам рассказали, как выбрать между бутылкой воды из пластика и стекла

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выбирая между бутылкой воды из пластика или стекла, нужно ориентироваться на свой комфорт, сообщил председатель правления Ассоциации питьевой воды в розлив Артём Старостин. Разницы в качестве нет, его одинаково контролируют у воды в любой упаковке, объяснил он в разговоре с Lenta.ru.

Просто бутылка из стекла будет красиво смотреться на столе в ресторане или же дома на приёме. Зато пластиковая упаковка удобнее в транспортировке, переноске и хранении, — сказал Старостин.

При покупке любой воды в первую очередь он посоветовал проверить срок годности и плотно ли закрыта крышка. Если её уже вскрыли, время хранения воды сокращается до одного — трёх дней, но её всё равно лучше выпить за 12 часов.

Также Старостин порекомендовал обращать внимание на степень минерализации воды: если она выше грамма, такую воду пьют по рекомендации врача.

Диетолог Елена Соломатина ранее объяснила, что лучшим средством для утоления жажды является столовая вода, а не минеральная. Диетолог отметила, что газированные напитки с большим содержанием сахара, наоборот, ещё больше провоцируют жажду. Она подчеркнула, что злоупотреблять сладкими напитками не стоит даже здоровому человеку.