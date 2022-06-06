Россиянам посоветовали лучшее средство для утоления жажды Диетолог Соломатина посоветовала лучшее средство для утоления жажды

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Диетолог Елена Соломатина в беседе с NEWS.ru объяснила, как лучше всего утолить жажду. По ее мнению, лучшим средством является столовая вода, а не минеральная. Диетолог отметила, что газированные напитки с большим содержанием сахара, наоборот, еще больше провоцируют жажду.

Лучше всего утолять жажду обычной столовой водой с умеренной степенью присутствия минералов. Наоборот, от сахара человек захочет пить больше. В то же время он и не напьется, потом может нанести вред здоровью. Сладкие газированные напитки не лучший выбор для жары, — объяснила Соломатина.

Диетолог подчеркнула, что даже здоровому человеку не стоит злоупотреблять сладкими напитками, так как газация раздражает слизистую желудочно-кишечного тракта и всасывание сахара происходит значительно быстрее.

Ранее Соломатина рассказала, кому противопоказано пить популярный напиток тархун. Речь идет о людях, у которых есть инсулинорезистентность, преддиабетическое состояние, диабет. Также тархун не стоит пить людям с лишним весом, так как быстрое всасывание сахаров вызывает быстрое выделение инсулина, а это приводит к набору ненужных килограммов. Соломатина подчеркнула, что напитки с красителями и ароматизаторами вредны из-за наличия химических веществ, которые не особенно благоприятно воздействуют на организм и могут вызывать аллергические реакции, проблемы с печенью и почками.