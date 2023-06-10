Россиянам рассказали, как оформить на себя участок соседа Депутат ГД Чаплин: оформить на себя заброшенный садовый участок соседа можно, если он умер

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru

Председатель союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал РИА Новости, что законно оформить заброшенный соседский садовый участок можно, если бывший собственник отказался от прав. Парламентарий добавил, что еще одним вариантом является случай, если сосед умер, а наследники не вступили в права собственности. Соседний участок можно также получить, если в течение 15 лет законные владельцы не объявляются.

Другой вариант — это приобретательная давность, когда лицо ухаживает за земельным участком или занимает бесхозный дом и открыто в нем проживает, а при этом в течение 15 лет законные владельцы не объявляются и не предъявляют свои права на это имущество, — сказал Чаплин.

По его словам, изъять участок также могут если он заброшен более трех лет, но в этом случае он переходит в пользу муниципального образования.

Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал, что в случае самозахвата земли соседями собственник может обратиться в управление Росреестра по месту нахождения участка. Парламентарий пояснил, что в этом случае инспекторы по использованию и охране земель проведут проверку и оформят предписание об устранении правонарушений. В случае отказа в выполнении предписания нарушителям грозит штраф — не менее пяти тысяч рублей.