Россиянам рассказали, как не попасть под следствие из-за самообороны

Единственным ненаказуемым средством самообороны является бегство, однако можно воспользоваться шокером или перцовым баллончиком. Специалист по самообороне Максим Шрамков в беседе с Lenta.ru посоветовал россиянам быть бдительными и предвосхищать конфликт.

Из общедоступного есть два варианта: шокер и перцовый баллончик. Последний имеет наибольшую степень останавливающего действия, он самый дешёвый, и при этом там наименьшая возможность нанесения телесных повреждений, то есть меньше всего шансов, что за это вас привлекут, — заверил Шрамков.

Он уточнил, что в случае защиты посторонних лиц также есть определённые правила: по закону человек может вступиться за жертву насилия, однако не исключено, что защитника в итоге тоже привлекут по статье. Самый ненаказуемый вариант, уверяет Шрамков, — пройти мимо, в лучшем случае — вызвать полицию.

Член Адвокатской палаты Москвы Евгений Корчаго добавил, что жертва нападения может использовать любые средства самозащиты, однако наиболее безопасным методом с точки зрения закона является бегство.

Если что-то угрожает вашей жизни, жизни вашего ребёнка, вы вправе применять любые средства самообороны, даже травматическое оружие, соблюдая при этом правила пользования. В любом случае, как говорят коллеги, лучше быть живым обвиняемым, чем мёртвым потерпевшим, — резюмировал он.

Ранее российское движение «Право на оружие» (ПнО) предложило расширить возможности граждан РФ в вопросах самообороны и защиты жилища. Общественники из ПнО предложили ввести презумпцию невиновности защищающегося лица. Под этим они понимают право защищать свою жизнь любыми способами в случае опасности. Для реализации инициативы необходимо отменить статьи 108 и 114 УК РФ, которые предполагают наказание за превышение пределов необходимой самообороны — до года заключения за причинение вреда здоровью и до двух лет за убийство.