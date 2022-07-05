Россиянам рассказали, как «купить» пенсию у государства Экономист Иванова-Швец рассказала, как «купить» пенсию у государства

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экономист Людмила Иванова-Швец заявила, что россияне могут самостоятельно докупить недостающие баллы на страховую пенсию по старости. Эксперт пояснила, что для этого нужно заключить договор в отделении Пенсионного фонда России (ПФР), а затем рассчитать сумму недостающих баллов и внести платёж. Она указала на то, что один год стажа обойдётся в почти 37 тысяч рублей, пишет ПРАЙМ.

Такая сумма даст возможность добавить 1 год стажа и 1,076 балла. Максимально за один год можно купить 8,52 балла, уплатив в ПФР 293 356,80 рубля. Законодательство РФ допускает «покупку» половины необходимого стажа — это 7,5 лет, — рассказала Иванова-Швец.

Он отметила, что с 2024 года необходимо будет иметь не менее 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных коэффициентов.

Операционный директор управляющей компании «ПИК-Комфорт» Илья Розанов ранее заявил, что управляющие многоквартирными домами компании начинают подавать в суд на должников по ЖКХ уже через три — шесть месяцев с момента образования задолженности. Эксперт уточнил, что счёт ЖКХ переходит в долг с 11 числа расчётного месяца. По его словам, с 31 дня компания начинает начислять пеню в размере 1/300 ключевой ставки, установленной на день просрочки.