Россиянам пообещали осенние грибы в центральной полосе

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что дождь в Центральной России и следующие за ним сухие дни создают необходимые условия для появления осенних грибов.
По его словам, предстоящие три дня окажутся солнечными, «поэтому надо за грибами собираться»,
В четверг дожди пролили. Это хорошо не только для опят, но уже и для осенних грибов. Было сухо, август сухой, а сейчас влаги для грибов достаточно, — пояснил синоптик.
Варакин добавил, что, говоря о грибной охоте, он имел в виду Московский регион, Владимирскую и Ярославскую области, а также ряд других областей центрального полосы страны.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Юрий Варакин допустил, что в центре страны следующая неделя будет дождливой, а антициклон доберётся туда, возможно, после 22 сентября. Если бабье лето не придёт в Центральную Россию в сентябре, то оно может быть в октябре, хотя и с более низкими температурами. Синоптик добавил, что на юге европейской части России наступления бабьего лета можно ожидать в октябре или ноябре.
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