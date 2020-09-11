В Росгидромете рассказали о продвижении бабьего лета по России

https://static.news.ru/photo/df83a7f2-f48f-11ea-99d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приморье стало первым регионом России, в котором наступило бабье лето. Об этом рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Можно сказать, что хорошая осенняя погода, или бабье лето, наступило в Приморском крае. Там, несмотря на прошедшие тайфуны и циклон, который сейчас там, всё это будет оказывать влияние и ухудшать погоду до конца второй декады сентября, — заявил специалист в интервью РИА Новости.

По его словам, затем тёплая погода придёт в Хабаровский край, Еврейскую автономную область и на Сахалин. Точно на следующей неделе не будет бабьего лета на Урале и в Сибири. Там активны циклоны.

Если говорить про Центральную Россию, то точно будет бабье лето три-четыре дня на северо-западе. Там сформируется в начале третьей декады, после 21-го числа, над Скандинавией антициклон. Он постепенно будет расширяться и смещаться на восток: затронет территорию Калининграда, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Псковской области, — отметил Варакин.

Он допустил, что в центре страны следующая неделя будет дождливой, а антициклон доберётся туда, возможно, после 22 сентября. Если бабье лето не придёт в Центральную Россию в сентябре, то оно может быть в октябре, хотя и с более низкими температурами. Синоптик добавил, что на юге европейской части России наступления бабьего лета можно ожидать в октябре или ноябре.

Ранее NEWS.ru сообщал, что потепление ожидается в столичном регионе 12 и 13 сентября, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По её словам, к выходным погода наладится — затяжные осадки прекратятся, однако в воскресенье местами может пройти кратковременный дождь. Днём жителей Москвы порадует солнце и около 20 градусов тепла. В области воздух прогреется до 16–21 градуса.