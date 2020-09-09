Эпизод «бабьего лета»: москвичам рассказали о погоде в выходные

https://static.news.ru/photo/33bd124a-f27e-11ea-9fc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Потепление ожидается в столичном регионе 12 и 13 сентября, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По её словам, к выходным погода наладится — затяжные осадки прекратятся, однако в воскресенье местами может пройти кратковременный дождь. Днём жителей Москвы порадует солнце и около 20 градусов тепла. В области воздух прогреется до 16-21 градусов.

Назвать эти два дня «бабьим летом» нельзя, скорее, это просто эпизод «бабьего лета». Вернётся ли к нам хорошая комфортная погода во второй половине сентября, сказать сложно, — отметила синоптик.

Она добавила, что 14 сентября вновь похолодает и вернутся кратковременные дожди, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что на севере европейской территории России, в Западной Сибири и на Урале в ближайшие дни ожидается «выброс тепла», совершенно нетипичный для начала осени.